Vers la fin des hypermarchés en France

Il faut le souligner, en France, il y a de plus en plus d’hypermarchés qui ferment, et qui sont évités par les consommateurs.

Alors que le groupe Casino veut vendre 20 hypermarchés, Monoprix est en plein développement de ses magasins sans caisse à Paris. La mutation de la distribution semble donc lancée, et Philippe Moati ; cofondateur de l’observatoire société et consommation a confié qu' »aujourd’hui ce qui fait rêver, c’est le petit, c’est le proche ».

Ouverts en masse en France dans les années 1970, les hypermarchés n’ont eu de cesse de s’imposer comme l’endroit de choix pour faire ses courses. Après plus de 40 ans, un nouveau cycle pourrait bien s’amorcer. Toujours d’après Philippe Moati, « Ce format, inventé dans les années 60, n’est plus tout à fait en phase avec ce qu’est devenu la technologie, les modes de vie et la concurrence. Il amorce un déclin, même si l’hypermarché conserve des atouts qui sont reconnus ». Avant d’ajouter « On est plutôt dans une logique de recul. Ça a commencé il y a déjà plusieurs années dans les rayons non alimentaires avec la concurrence des grandes surfaces spécialisées et plus récemment du commerce en ligne ». L’auteur de La nouvelle révolution commerciale souligne encore que se rendre en hypermarché est une corvée, pour un consommateur sur deux.

Quels magasins pour remplacer les hypermarchés ?

Et si les hypermarchés laissaient leur place à des magasins connectés, comme aux États-Unis ? Des magasins sans caisse sont déjà proposés par Amazon. D’ici 2021, 3 000 Amazon Go sont prévus. Philippe Moati explique que « Dans le dispositif d’Amazon, on s’identifie avec son téléphone et ensuite, grâce à un système de caméras assez ingénieux, on met les produits dans son cabas et on ressort ». Le passage en caisse ; le moment le plus irritant pour les consommateurs, est donc supprimé. Dans les faits, l’interaction avec le caissier est très faible, et il ne serait pas improbable qu’à terme, ces emplois seront détruits. Comme le souligne l’auteur.

