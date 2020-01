Comment utiliser un crédit à la consommation à taux bas ?

Utiliser un crédit à la consommation à taux bas se veut assez avantageux ; retour sur certains avantages.

Dans les faits, certaines banques proposent, actuellement, des taux à moins de 1 % sur 12 mois. Dès lors, il est tout à fait possible de contracter un crédit à la consommation à taux bas, sans toucher à l’argent épargné.

De plus en plus de Français se tournent vers le crédit à la consommation ; ce qui est mieux que de piocher dans l’épargne. Et cela n’est pas sans raison. En effet, les taux sont historiquement bas. En 2017, 300 000 demandes de crédits à la consommation ont été faites, contre 200 000 en 2015. Cette explosion s’explique par les taux affichés. 5 % en 2015, et 1 % pour 12 mois maintenant. Des offres sont également parfois mises en avant. En effet, Boursorama Banque proposait un taux de 0,95 % sur 36 mois, une offre qui aura beaucoup séduit.

Pourquoi utiliser un crédit à la consommation ?

En affichant des taux bas et compétitifs, ces crédits à la consommation attirent. Cela permet également de laisser de côté l’épargne acquise au fil des années. Affiché à 0,95 %, le taux d’un crédit à la consommation est proche de celui du Livret A et de ses 0,75 %. Il est donc préférable d’emprunter à la banque, et de laisser les économies pour les moments plus compliqués à affronter. Pour un emprunt de 10 000 euros, les banques proposent les prêts non affectés. Ici, l’emprunteur peut donc utiliser l’argent comme il le souhaite. Point important, l’emprunteur peut également rembourser par anticipation sans frais. C’est qui est un point plus que positif. Attention toutefois de bien calculer le risque lors de l’emprunt, puisque, même à taux bas, il convient de mesurer ses capacités de remboursement.

Partager : Twitter

Facebook