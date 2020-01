Crédit auto, LLD ou LOA : quelle est la meilleure solution pour acheter une voiture ?

Outre le crédit auto des plus traditionnels, il existe d’autres solutions pour acheter une voiture ; des solutions efficaces.

Difficile de se passer d’un véhicule au quotidien, mais ce dernier peut représenter un investissement très important. Dans les faits, de nombreux automobilistes se dirigent vers la location d’un véhicule et mettent de côté l’achat conventionnel ; et les avantages sont nombreux.

En effet, en location, il est possible de négocier les mensualités, tout en permettant le changement de véhicule régulièrement. Dans les faits, c’est donc une solution très intéressante pour toute personne qui possède un budget limité. Ou qui ne souhaitent tout simplement pas s’engager à acquérir une voiture pendant plusieurs années. Le leasing est donc fait pour proposer une alternative à l’achat d’une voiture. Et pour éviter de devoir contracter un crédit auto sur le long terme. Ici, deux types de leasings sont à découvrir, la LLD et la LOA. Respectivement, la location à longue durée, et la location avec option d’achat.

Que choisir entre LLD et LOA ?

Sur le papier, la LLD est une location pure, puisque le loueur rendra le véhicule à la fin du contrat. L’avantage de ce dernier est d’inclure l’entretien périodique, l’assurance et l’assistance. En utilisant un tel contrat, il sera aussi possible d’utiliser un véhicule neuf. Et le changement de véhicule est possible, aussi souvent que souhaiter. En effet, seule la mensualité doit être réglée. De son côté, la LOA se veut attractive, car il n’y a pas d’apport à verser lors de la signature du contrat. Dans les faits, la LOA met en avant une location de véhicule pour 2 à 5 ans, en affichant, une fois le contrat terminé, la possibilité d’acheter le véhicule pour un montant déterminé à l’avance.

Partager : Twitter

Facebook