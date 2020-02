Alors qu’il est possible de trouver des riches à travers le monde, il est aussi possible d’y trouver des ultra-riches.

Dans les faits, les ultra-riches sont les personnes dont la fortune, nette, dépasse les 50 millions de dollars. Les milliardaires, eux, n’étaient que 2 473 à travers le monde, en 2015.

La fortune aidant, les milliardaires aiment le luxe et la beauté de l’environnement. Parfois, ils préféreront des villes plus pratiques pour eux et leur travail. Selon le rapport du cabinet spécialisé Wealth-X, quelques milliardaires se trouvent dans les 255 810 ultra-riches dans la totalité du globe. En une année seulement, le nombre de grosses fortunes a même augmenté de 12,9 %. Une certitude, ces milliardaires ont fait le choix d’une ville, notamment parfois par nationalité. Ce qui peut aussi démontrer quels pays abritent les milliardaires les plus puissants du monde.

Quelles villes préfèrent les milliardaires ?

Dans les faits, et à la 10e et 9e place exæquo, direction le Japon et les États-Unis. Osaka et Washington DC plus particulièrement. Les États-Unis dénombrent beaucoup de milliardaires, et cela se démontre une nouvelle fois avec la 8e et 7e place du classement. Respectivement San Francisco et Chicago. Direction Londres, au Royaume-Uni, ensuite. En 5e place, c’est Paris qui se hisse dans les villes que les milliardaires préfèrent. Avant le top 3, place aux États-Unis avec Los Angeles. Les trois villes préférées des milliardaires affichent deux villes du continent Asiatique. En effet, Tokyo arrive à la troisième place, juste derrière New-York, aux États-Unis. C’est donc en Chine, à Hong-Kong plus précisément, que les milliardaires se sentent le mieux.

