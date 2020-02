Comment payer une assurance auto moins cher : 3 astuces ?

Avec des tarifs d’assurance auto qui augmentent chaque année, il faut parfois réussir à trouver moins cher.

Représentant une part importante ; et obligatoire, du budget, la souscription d’une assurance auto se doit d’être étudiée. Retour sur 3 astuces, pour payer une assurance auto moins cher.

Utiliser la concurrence

Certainement l’astuce la plus connue , puisqu’il s’agit, ici, de faire jouer la concurrence. Et cela reste une très bonne alternative, plutôt que de faire le tour des assureurs. Cela demandera des jours de recherches, et grande perte d’énergie. Des comparatifs d’offres peuvent également être trouvés sur des sites Internet, et ces dernières correspondront à vos besoins et attentes.

Renégocier le contrat

Il faut savoir que le tarif de l’assurance auto n’est pas figé. Il peut se négocier, à l’image du contrat de téléphonie par exemple. Dans une telle situation, il faut commencer par faire le point sur les besoins actuels. Il faut aussi savoir qu’être célibataire ou marié, verra les cotisations modifiées. Un simple contact avec l’assureur lors d’un changement personnel doit suffire pour renégocier. Si ce dernier refuse de diminuer le prix de l’assurance auto, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs.

Résiliation grâce à la loi Hamon

En place en France depuis le mois de janvier 2015, la loi Hamon offre quelques permissions. Cette dernière permet, par exemple, la résiliation de l’assurance auto à n’importe quel moment, après une année d’engagement. Assurance actuelle trop chère ? Il y a mieux ailleurs ? Il est alors possible de résilier dans la foulée. À savoir que le nouvel assureur réalisera les démarches de résiliation auprès de l’assureur actuel.

