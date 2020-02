Immobilier locatif : les 3 investissements qui rapportent le plus

Parfois, et en choisissant bien, l’immobilier locatif peut rapporter gros pour le propriétaire.

Car, en effet, seuls quelques investissements immobiliers parviennent à générer des performances de minimum 4 %. Retour sur les 3 investissements qui rapportent le plus dans l’immobilier locatif.

Les parkings

Les parkings sont également les investissements immobiliers qui sont les plus accessibles. Entre 5 000 et 30 000 euros lors de l’achat. La somme peut néanmoins grimper jusqu’à 50 000 euros à Paris. Dans la capitale justement, et selon le site Monsieurparking.com, la performance annuelle se voit comprise entre 4 et 6 % selon les divers arrondissements. Attention cependant, puisque, même si les investissements sont accessibles, les frais de notaire se veulent élevés. Il est donc nécessaire de posséder ces mêmes parkings longtemps.

Une location meublée dans l’ancien

Sur le papier, la location meublée permet de louer 10 à 20 % plus cher que le même bien, mais nu. Il faut aussi savoir que, selon Jean de Balincourt, le fondateur de Loziki, « la location de plusieurs mois à un an rapporte autant voire plus que la location touristique de courte durée à répétition ». Et la raison en est simple. Un appartement loué sur une longue période se détériorera bien moins vite qu’un appartement loué à la nuitée. En effet, il y aura moins de locataires différents. Le risque de vacance locative se veut aussi moins élevé.

Résidence services

Des revenus réguliers seront générés d’un appartement situé dans une résidence services. Notamment car tous les propriétaires de la résidence signent un bail de neuf ans, au minimum. En fonction de la résidence, les performances peuvent se montrer généreuses. 3,8 % en résidence senior, ou encore 4 % en résidence étudiante.

