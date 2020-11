5 astuces pour dépenser moins en ligne

À la différence des centres commerciaux, Internet propose bien souvent des prix plus bas, et permet de modifier considérablement l’état de santé du porte-feuilles.

Dès lors, il existe 5 astuces à ne pas manquer pour dépenser moins en achetant en ligne. Et ces astuces permettront également de belles économies.

Achetez les vêtements griffés sur Internet

Obligatoirement, être fan de mode et des dernières tendances peut amener à des dépenses plus qu’élevées. Dès lors, il faut toujours privilégier l’achat des vêtements de grand designer en ligne. Cela permettra d’économiser un peu sur les vêtements. Mais aussi sur l’essence et les frais éventuels de parking lors d’un achat physique.

Cartes et cadeaux faits main

Bien souvent, les cadeaux faits main sont beaux et très attirants. Mais peuvent coûter chers par endroit. Sur Internet, plein de sites web vendent des cartes et des cadeaux faits main, à un prix pourtant très bas.

Supprimer le numéro de carte sur Internet

En effectuant beaucoup d’achats en ligne, il y a fort à parier que les informations de la carte soient sauvegardées. Dès lors, les achats spontanés sont plus nombreux et moins réfléchis. Attention donc à ne pas sauvegarder ces informations. Cela demandera de chercher la carte lors de chaque achat ; et peut même éviter un achat compulsif.

Revoir les abonnements aux magazines

Si un abonnement est en cours et que des magazines arrivent dans la boîte aux lettres, mais que ces mêmes magazines ne sont pas lus ou à peine, il convient d’annuler tout simplement l’abonnement. Outre les économies que cela représente, les magazines peuvent aussi être lus en ligne !

Une activité gratuite

Quoi de mieux que de choisir une activité gratuite pour ne rien payer, et économiser ? Grâce à Internet, tout cela est possible. De l’apprentissage d’une langue, à la découverte du fonctionnement d’un vélo.

