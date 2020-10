Une agence bancaire, ça ne sert plus à rien : vrai ou faux ?

Depuis quelques années, les opérations sur Internet ou depuis le smartphone sont monnaie courante ; une agence bancaire sert-elle alors encore ?

L’application mobile de la banque permet de faire beaucoup de choses, comme la consultation des comptes, les transferts d’argent, mais également les limites affichées sur la carte et la messagerie avec le conseiller. Pourtant, se rendre en agence est encore très important dans certains cas.

Dès lors, pour obtenir un conseil, quel qu’il soit, c’est bien en agence bancaire qu’il faut se rendre. Rien de mieux que de retrouver un conseiller pour être écouté et entendu. Et cela est d’autant plus vrai lors d’un projet très important. Acheter un bien immobilier est aussi une raison de se rendre en agence bancaire. D’autant que la banque en question sera capable de conseiller et d’opérer le financement du bien à long terme. De la même façon, établir un crédit à la consommation ; pour acheter une voiture par exemple, se fait généralement directement auprès du conseiller. En connaissant les besoins, le conseiller pourra alors adapter le plan de financement le plus en adéquation.

D’autres raisons de l’importance d’une agence bancaire

Se rendre en agence bancaire est très important, dans le cadre de la gestion du patrimoine et pour d’éventuelles questions sur la succession. Notamment grâce à la planification patrimoniale. Les investissements souhaités et même la création d’une entreprise passent également en agence bancaire. Conseil et aide sont au centre de ces rendez-vous. Bien sûr, et la raison encore la plus répandue pour se rendre en agence bancaire, le dépôt et retrait d’argent. Bien qu’il existe de nombreuses façons de payer sans liquide dans la société actuelle, les espèces représentent encore un fort pourcentage des transactions. Se rendre en agence bancaire pour y déposer des chèques est encore très apprécié. Et toutes ces raisons permettent de confirmer qu’une agence bancaire, ne sert pas à rien.

