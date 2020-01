Souscrire une assurance par chatbot, c’est possible ?

La mutuelle des professionnels de la santé a fait un grand pas en avant en proposant quelque chose d’unique.

En effet, grâce à Facebook Messenger en France, la MACSF a installé un chatbot d’information, et de souscription d’assurance. Une démarche, sur le papier, expérimentale.

Comme toutes les autres entreprises qui s’adressent au grand public, il faut composer avec l’évolution des comportements. Notamment face à des générations plus jeunes. Faire découvrir les produits où les futurs clients passent du temps, est donc tout à fait logique. Les étudiants en médecine peuvent donc découvrir le chatdoc. Ce dernier pourra leur faire découvrir une garantie de responsabilité civile professionnelle. Mais il pourra aussi en proposer une souscription. Le chatbot posera quelques questions personnelles pour établir le contrat. L’étudiant n’aura donc jamais besoin de quitter le chat.

Un chatbot d’assurance en phase de test

Ce chatbot, en vue des premiers dialogues, ressemble bien plus à une phase de test. Malgré le fait que la MACSF ne présente pas la chose de la sorte. Dans les faits, ce chatdoc se montre incapable de donner des explications précises sur la responsabilité civile professionnelle. La description se veut donc très sommaire. Et il n’est aucunement possible d’approfondir cette dernière. Pour rappel, le chatbot de la MACSF a été développé en interne avec un budget limité. Notamment pour voir si les clients peuvent adhérer à ce concept bien particulier. Attention toutefois, puisqu’il faut régler, en priorité, les difficultés des chatbots. Les difficultés à interpréter les demandes des divers utilisateurs, pour permettre une réponse claire et précise.

