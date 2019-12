Faire des économies avec une banque en ligne : la marche à suivre

Face aux établissements financiers classiques, les banques en ligne se démarquent en offrant des frais réduits. Voici comment réaliser d’importantes économies avec une banque en ligne.

Être client d’une banque en ligne signifie souvent souplesse et économies. En effet, les banques en ligne possèdent des coûts de fonctionnement mois élevés.

Grâce à cela, les clients peuvent profiter de tarifs bien plus compétitifs que dans une banque plus classique. D’après l’association UFC-Que Choisir, un compte bancaire classique a vu son coût moyen grimper de 9 % depuis 2013. Cela peut notamment s’expliquer par la concurrence ; toujours plus rude, entre les diverses banques. Attention toutefois, les tarifs, d’une banque à l’autre, peuvent faire un grand écart. Une étude réalisée par Panorabanques ; qui porte sur l’évolution des frais bancaires 2017-2018, aura révélé une moyenne de frais incroyable. 193,80 euros en 2017, et par client. Les frais des banques en ligne sont bien différents. Une moyenne de 11,75 € chez Boursorama Banque, voire même gratuit pour certains clients.

Carte bancaire gratuite sans condition de revenus

Les banques en ligne possèdent encore bien d’autres avantages que des frais de tenue de compte amoindris. En effet, il est souvent possible d’acquérir, gratuitement, une carte bancaire. Et sans condition de revenus. Si l’ouverture du compte se fait souvent en quelques minutes, il est aussi envisageable de récupérer une carte bancaire Visa Classic gratuite. De plus, plusieurs services en ligne sont accessibles pour permettre une grande fluidité pour le client. Comme l’agrégation des différents comptes ; y compris ceux d’une autre banque, ou l’aide d’un coach budgétaire. Certaines banques en ligne n’hésitent d’ailleurs pas à offrir 50 € ou plus de bienvenue, pour toute ouverture de compte.

