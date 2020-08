Vendre rapidement un bien immobilier : 3 conseils

Pour vendre rapidement un bien immobilier, les professionnels ont toujours quelques astuces efficaces. Voici 3 conseils à suivre à la lettre pour accélérer la vente d’un appartement ou d’une maison.

En vendant rapidement un bien, c’est parfois tout un projet immobilier qui peut être sauvé. Notamment quand la vente rapide permet d’éviter d’effectuer un crédit immobilier supplémentaire.

Effectuer une bonne évaluation du bien à vendre

Il convient, dans un premier temps, d’afficher le bien au bon prix. Car cela peut permettre une transaction rapide. Comme ailleurs, le vendeur voudra toujours vendre le plus cher possible, tandis que l’acheteur voudra acheter le moins cher possible. Le juste prix est la clé de la réussite pour vendre rapidement un bien immobilier. Surestimer le bien ; mais également le sous-estimer, peut donc être fatal. Lors de l’évaluation, il faut prendre en compte la valeur technique du bien immobilier, et la comparaison avec le marché similaire.

Une annonce immobilière attractive et très ciblée

Publier une annonce de vente d’un bien immobilier sur de nombreux canaux, peut être une cause de vente lente. En effet, si plusieurs agences immobilières proposent le bien, mais qu’il est également présent sur des sites d’annonces en ligne, l’effet peut se montrer néfaste. L’acheteur potentiel peut donc se montrer réticent et se demander pourquoi un même bien immobilier est présent à tant d’endroits. Trop de visibilité peut amener le doute chez l’acheteur, capable d’imaginer des défauts.

Faire de petits travaux efficaces et du home staging

Réaliser des réaménagements de la décoration ou de légers travaux d’amélioration peuvent également aider. Bien qu’il faille payer pour ceux-ci, les réaliser permet bien souvent d’augmenter le prix de vente, et de réaliser un bénéfice. Simplement repeindre en blanc les murs, rend le bien immobilier plus attractif.

En vidéo, des conseils pratiques pour vendre rapidement un bien immobilier

Voici une vidéo de référence, pleine de conseils pratiques pour accélérer la vente d’un bien immobilier. Qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une maison, voici comment vendre rapidement et faire mieux que la moyenne des 100 jours constatée sur le marché immobilier en France.

