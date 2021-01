5 conseils pour se préparer au prélèvement à la source des impôts

Le prélèvement à la source des impôts, il est urgent de s’y préparer. Voici 5 conseils pratiques pour bien se préparer au Big-Bang fiscal du prélèvement à la source.

Charge donc aux entreprises de se préparer pour devenir le collecteur d’impôts des revenus de leurs salariés. Retour sur 5 conseils pour se préparer au mieux à ce changement important.

Voir la réalité en face

Avant tout, il faut se faire une raison. Le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019, soit un an après la date prévue au départ. Aucun report de texte ne sera envisagé. Et le décalage d’une année entre l’acquisition des revenus et le paiement de l’impôt supprimé.

Vérification du logiciel de paie

Concernant le logiciel de paie de l’entreprise, il doit être en mesure de récupérer le taux de prélèvement de chaque salarié. Ce qui signifie une adaptation de l’outil de gestion de paie.

Un test pour la bonne réception des taux

Dès septembre, l’administration fiscale transmettra les taux à implémenter dans le système de paie. Charge donc à l’employeur d’appliquer un taux personnalisé ou un taux non-personnalisé.

Tenir les salariés informés

Bien que cela ne soit pas une obligation, il vaut mieux rappeler aux salariés que le salaire net connaîtra, du jour au lendemain, une chute de 20 %. En cas de désaccord, le salarié doit également se tourner vers l’administration fiscale. Cette dernière étant la seule à pouvoir effectuer des modifications.

Afficher les revenus nets futurs

Dès septembre, il sera possible de voir les futurs revenus nets, comme ils apparaîtront dès janvier 2019. En effet, l’entreprise peut préfigurer le prélèvement à la source, en simulant le montant sur les bulletins de paie. Cela permet donc une meilleure approche pour le salarié, et des surprises amoindries le jour J.

En vidéo, tout comprendre sur le prélèvement à la source

Vous voulez comprendre le prélèvement à la source ? Vous voulez savoir comment bien vous préparer ? Voici une vidéo de 2 minutes pour tout comprendre :

