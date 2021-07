Arnaques financières : comment détecter un investissement douteux ?

Pour repérer une arnaque financière, des signes ne trompent généralement jamais.

Certains comportements se veulent déjà douteux, avant même de se pencher sur l’arnaque en elle-même. Le comportement peut être aussi bien celui de l’interlocuteur, que des conditions d’accès par exemple.

L’une des principales arnaques financières, est de permettre l’accès à des placements financiers limités à quelques personnes seulement. Un simple mail avec « gagnez 1 000 euros en une heure » peut déjà mettre la puce à l’oreille, et indiquer un investissement douteux. De la même façon qu’être contacté par une personne inconnue, suite à une recommandation d’un proche. Mais aussi un investissement idéal, ou une personne vantant, un peu trop, ses mérites, et renvoyant vers un site Internet très propre. Pour l’investissement idéal, il faut garder à l’esprit que c’est un placement rentable et garanti, et uniquement dédié à une poignée de personnes. À fuir donc, absolument.

Un conseiller insistant

Outre les interlocuteurs qui se veulent, et se montrent, très professionnels, il est possible de tomber sur un conseiller insistant, et trop peu professionnel. Cela reste donc un moyen efficace de détecter un investissement douteux. À l’image d’un interlocuteur qui refusera de dire pour quelle société il travaille, ou tentera de changer de sujet rapidement. De la même façon qu’un interlocuteur qui ne posera pas de questions pour déterminer les besoins d’épargne. L’interlocuteur peut également inciter à mentir sur la situation financière. Enfin, l’interlocuteur peut également effectuer une pression en soulignant que demain il sera trop tard. Mais peut aussi demander un versement, et même un chèque à son nom ou le numéro de la carte bancaire. Autant de signes d’arnaques financières, et d’investissements douteux à fuir.

