Boursorama relance son offre de parrainage avec une prime exceptionnelle

Cette fois, la banque en ligne frappe fort. Boursorama relance sa top offre de parrainage, avec un niveau maximum de récompense pour le filleul. Est-ce l’occasion de profiter de la récompense ? Ou vaut-il mieux attendre avant d’ouvrir un compte Boursorama Banque ?

C’est l’un des meilleurs plans du moment en matière de banque en ligne. Pour 7 jours seulement, Boursorama Banque vient de relancer son offre de parrainage. Désormais, la prime du filleul est de 130 € net pour toute ouverture d’un premier compte en banque avec carte bleue.

Depuis plusieurs années, la banque en ligne s’est taillée une solide réputation pour ces offres de parrainage très efficaces. C’est sans doute l’une des raisons qui font que 90 % des clients de Boursorama recommandent la banque en ligne autour d’eux. Ce taux élevé de parrainage est également lié au fait que Boursorama est régulièrement classée parmi les banques en lignes les moins chères du marché (ce fut encore le cas en février de cette année).

Une prime de parrainage pour ouvrir un compte Boursorama

Ouvrir un compte dans une banque en ligne pour payer moins de frais et économiser, c’est l’un des arguments principaux avancés par Boursorama. A long terme, la majorité des clients est donc gagnante à transférer leur compte vers Internet. Les cartes bancaires sont toujours gratuites, mais aussi de nombreux services comme la tenue de compte, les paiements et retraits en euros en France et à l’étranger ou encore les prélèvements et virements en euros en France et en Zone SEPA.

Mais tactiquement, à court terme, quand vaut-il mieux ouvrir un compte chez Boursorama, pour profiter du montant de prime le plus élevé possible ?

Une offre de 130 € pour le filleul chez Boursorama Banque

Traditionnellement, le montant de la prime est de 80 €, offerts au filleul par Boursorama. Les offres promotionnelles permettent régulièrement d’augmenter ce montant jusqu’à 110 € de récompense de parrainage Boursorama. Actuellement, l’offre est de 130 €. C’est le montant le plus élevé jamais proposé par Boursorama Banque. L’opportunité est donc toute trouvée de franchir le pas. Pour les clients prêts à ouvrir un compte dans une banque en ligne, c’est une occasion en or. Pour revoir un jour ce niveau de prime de 130 € pour le filleul, il faudra sans doute attendre longtemps et être patient… La prime est valable pour les particuliers et pour les professionnels qui ouvrent un premier compte avec une carte bancaire.

Pour en profiter maintenant, cliquez ici et ouvrez votre compte Boursorama Banque gratuitement.

