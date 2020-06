Le classement des 10 acteurs les plus payés du monde

Comme chaque année Forbes publie son classement des 10 acteurs les mieux payés. Retour sur cette liste très attendue des stars masculines les plus bankables de la planète cinéma.

Si Mark Walhberg n’est plus l’acteur le mieux payé du monde ; et ne figure plus dans le top 10, c’est bien George Clooney qui en prend la tête. Et loin devant les autres.

Chris Evans

Avec 34 millions de dollars, Chris Evans débute ce classement des 10 acteurs les plus payés du monde. Pour rappel, Chris Evans prend les traits de Captain America.

Salman Khan

Avec 38,5 millions de dollars, l’acteur de Bollywood Salman Khan se hisse donc à la neuvième place de ce classement.

Adam Sandler

Acteur très apprécié, Adam Sandler grimpe à la huitième place du classement, avec 39,5 millions de dollars de revenus.

Akshay Kumar

Septième, Akshay Kumar sera notamment connu pour ses nombreux films de Bollywood. Il est payé, en tout, 40,5 millions de dollars.

Will Smith

Avec 42 millions de dollars, Will Smith s’approche du podium, mais en reste toutefois assez loin. L’acteur de Men in Black est donc toujours aussi bankable.

Jackie Chan

Fort d’une carrière exceptionnelle, Jackie Chan ne peut que se trouver dans ce classement des 10 acteurs les plus payés du monde. Avec 45,5 millions de dollars.

Chris Hemsworth

Après Chris Evans, voici le deuxième acteur Avengers du classement. Celui qui prête ses traits à Thor aura empoché pas moins de 64,5 millions de dollars.

Robert Downey Jr.

Le podium se dévoile avec la troisième position pour Robert Downey Jr. et ses 81 millions de dollars. L’acteur incarne Iron Man, autre Avengers.

Dwayne Johnson

Brillante carrière que celle de The Rock. Catcheur emblématique de la WWE à son époque, Dwayne Johnson est également un excellent acteur et se hisse tout naturellement à la seconde place de ce classement. Avec 124 millions de dollars.

George Clooney

Enfin, et en première place du classement des 10 acteurs les plus payés du monde, George Clooney. L’acteur n’a d’ailleurs pas besoin de tourner des films pour se hisser si haut. En effet, c’est Casamigos, sa compagnie de spiritueux, qui aura rapporté beaucoup. Au final, George Clooney a gagné plus de 239 millions de dollars.

En vidéo, le classement des 10 acteurs les plus payés du monde

