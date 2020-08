Faux placements financiers à éviter : attention à cette liste d’arnaques

Avec des placements traditionnels qui rapportent peu, une meilleure rentabilité est souvent recherchée.

Attention toutefois, puisque qu’à partir du moment où il sera question de vouloir gagner plus, il sera aussi possible d’absolument tout perdre. Retour sur des cas d’arnaques typiques.

Le trading en ligne dans le Forex ; et autres options binaires, semble être le nirvana. Des gains rapides et assurés, après seulement quelques jours de formations. Bien malheureusement, la majeure partie des personnes qui se sont risquées à ce type de placements financiers auront perdu l’intégralité de leur mise. Et même bien plus. De plus, certains sites seulement sont autorisés. La plupart sont des escroqueries. De faux professionnels peuvent encore faire miroiter des promesses de remboursement de fonds. Ces derniers proposent aux personnes ayant perdus de l’argent sur des sites de trading, de récupérer leur mise. Contre un paiement et une nouvelle arnaque, bien entendu.

Placements bidons et usurpation d’identité

Certaines sociétés proposent des placements financiers atypiques, mais ils sont toujours à éviter. Diamants, vins, énergies renouvelables.. Si certains placements financiers seront officiels, de nombreux seront des arnaques, pures et simples. Si l’une de ces offres ne possède pas de numéro d’enregistrement de l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers), il vaut mieux poursuivre son chemin. Enfin, l’usurpation d’identité est toujours sur le devant de la scène. Il n’est pas impossible de se retrouver face à un escroc se faisant passer pour une société à grande renommée. Mais attention a bien vérifier le site. Bien souvent, une lettre du nom de la société changera, ou une simple lettre dans l’adresse du site. Soit une nouvelle arnaque qu’il sera possible d’éviter.

En vidéo, l’AMF explique comment détecter et éviter les arnaques aux placements

