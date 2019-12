Les études supérieures sont gratuites en France, vrai ou faux ?

Les études supérieures, ça coûte cher ? Ou c’est gratuit en France ? En réalité, un tiers des Français n’a aucune idée de ce que coûte réellement des études… Alors pour faire avancer le débat, rien de mieux que des chiffres. Voici ce qu’il faut savoir sur le coût réel des études supérieures en France.

Allons droit au but : le coût moyen des études en France est de 9 100 € par an et par étudiant. C’est ce budget que les parents doivent consacrer chaque année aux études de leurs enfants. Le chiffre est tiré d’une étude de la banque HSBC. Avec un tel budget moyen, la France est largement sous la moyenne mondiale du coût des études supérieures (de 16 300 $).

Un budget étudiant moyen de 9 100 €

Les Français consacrent aux études supérieures de leurs enfants autant que les Britanniques. Ce budget de 9 100 € reste donc limité. Mais contrairement à la Grande-Bretagne, la France ne semble pas offrir un rapport qualité-prix suffisant pour les étudiants. Concrètement, le coût des études rapporté aux débouchés qu’elles offrent inquiète les Français.

Ils ne sont que 32 % des parents et 50 % des étudiants à estimer que l’effort financier est justifié à moyen ou long terme. A l’échelle mondiale, la taux de satisfaction est de 69 %… La qualité moyenne des études supérieures serait-elle en cause ?

Le financement des études supérieures en France

Cela n’empêche pas les Français d’être très inquiets. Selon cette même étude « Value of Education » publiée par HSBC, 51 % des parents ont peur de ne pas pouvoir assumer le coût des études supérieures de leurs enfants. Le financement est une préoccupation majeure pour les épargnants français. C’est pour cela qu’ils prennent leurs précautions. Environ 6 % des personnes interrogées par HSBC utilisent un fonds dédié spécifiquement aux futures études des enfants.

Et le moment venu, 10 % des parents ont recours à un prêt étudiant. Par comparaison, il faut noter qu’à travers le monde, ce sont 34 % des parents qui s’endettent en moyenne.

