Comment obtenir une caution gratuite pour un prêt étudiant ?

Les étudiants le savent ; la rentrée scolaire rime souvent avec galère, notamment pour trouver un logement et un prêt.

Pour obtenir un prêt étudiant ou un logement, il faut souvent une caution importante pour les organismes, comme les parents ou des amis. Mais comment faire lorsqu’il n’y a pas de soutien ?

Sous certaines conditions, la Banque Publique d’Investissement (BPI) peut garantir un prêt. À moins de 28 ans et pour un emprunt maximum de 15 000 euros auprès d’une banque partenaire (Société Générale, Crédit Mutuel, CIC, Banque Populaire et Caisse d’Épargne), il est possible d’obtenir un emprunt pour financer un diplôme de l’enseignement supérieur. Le prêt étudiant contracté est un crédit à la consommation, et permet de financer les études. Ce dernier servira donc pour les frais de scolarité, pour le logement, l’ordinateur, la nourriture, mais également la voiture et autres voyages à l’étranger. Aucun besoin de justificatifs pour dépenser ce prêt.

Taux de prêt et remboursement

Concernant les taux de prêts, ils sont librement fixés par les banques. Il faut compter, par an, de 0,9 à 1 %. Les élèves de grandes écoles ou ceux dans des formations partenaires des banques peuvent bénéficier de taux réduits. Avec le différé de remboursement, il ne sera question de rembourser le prêt, qu’une fois les études terminées. Lors de la première phase, les étudiants peuvent alors rembourser les intérêts pendant la période d’études, ou ne rien rembourser du tout. Une fois les études terminées, il faudra soit rembourser uniquement le prêt, soit le prêt et les intérêts. Très demandés, ces prêts sont disponibles en quantités limitées seulement.

Partager : Twitter

Facebook