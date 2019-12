Achat immobilier : 5 chiffres à connaître avant de se lancer

Avant de se lancer dans un achat immobilier, il y a plusieurs chiffres à connaître pour différencier le rêve de la réalité.

Parfois, il est bon de connaître quelques chiffres pour ne pas passer à côté de l’essentiel. Et un achat immobilier se passe rarement comme prévu.

70 % pour l’emplacement

Premier chiffre intéressant, pas moins de 70 % des acheteurs privilégient l’emplacement de la maison, plutôt que la superficie et autres nombres de pièces. La proximité avec les transports publics est un critère de choix lors d’un achat en Île-de-France, tandis que la vue et l’exposition du logement seront préférés dans le sud.

65 % en moins d’un an

Dans les faits, 65 % des acheteurs ont mis moins d’une année pour acquérir leur bien. Il faut donc garder à l’esprit qu’obtenir un bien est plus rapide qu’en 2014. 53 % des acheteurs parvenaient à obtenir leur bien en moins d’un an.

74 %

Dans ce sondage, 74 % des personnes disent vouloir effectuer un achat immobilier pour être chez eux. Et ainsi ne plus payer de loyer, ce qui représente, au final, des sommes perdues.

6 biens de moyenne

En moyenne, ce ne sont pas moins de six biens différents qui ont été visités avant de conclure l’achat définitif. Sur le papier, les coups de cœur ne sont donc pas vraiment d’actualité ; ou ne le sont que très rarement.

18 % dépassent le Budget prévu

Un acheteur sur cinq est allé, au final, plus haut que son budget initialement prévu. En moyenne, le budget est dépassé de 13 % et c’est bien en Île-de-France que le budget prévu est le plus souvent dépassé.

