Combien gagnent vraiment les banques sur Internet ?

Les banques en ligne ont le vent en poupe. Ils récoltent de plus en plus d’ouvertures de comptes. A l’inverse des banques traditionnelles, ces banques en ligne réussissent à convaincre de nouveaux clients. Mais ces bons résultats se traduisent-ils dans les comptes des banques sur Internet ?

Offrir un compte bancaire gratuit (ou presque) coûte cher. Idem pour les primes d’ouverture de compte et primes de parrainage. Tout cela a un prix. Conséquence logique, les banques en ligne sont déficitaires en France, et Fortuneo Banque est la seule à afficher des bénéfices sur l’année passée. Il y a donc bien une différence entre occuper la Une des médias et réussir à dégager des résultats financiers à la hauteur. Cette année, les chiffres publiés par les principaux établissements financiers Internet permettent de relativiser leur poids dans le secteur bancaire. Prenons l’exemple des principales marques de banque en ligne grand-public : BforBank, Boursorama Banque, Fortuneo, Monabanq et Orange Bank ont généré un produit net bancaire de l’ordre de 20 à 160 millions d’euros sur l’année. Comparé aux revenus d’une banque traditionnelle, c’est une brindille… La seule banque BNP Paribas (qui elle-même développe une offre en ligne Hello Bank) représente plus de six milliards d’euros de produit net bancaire par an.

Les revenus des banques en ligne

Mais l’analyse des résultats des banques en ligne nécessite d’aller plus loin. D’un acteur à l’autre, les revenus ne sont pas du tout les mêmes sur Internet. Dans le détail, BforBank a généré un PNB de 35 millions d’euros. Son nombre de clients est estimé à 190 000 selon les meilleurs experts de la place. C’est encore moins du côté de MonaBanq, avec un PNB de 23 millions d’euros à peine. Ce chiffre est d’autant plus étonnant que la banque en ligne compte 310 000 clients. Orange Bank réalise 63 millions d’euros de PNB, avec 575 000 clients, dont la plupart provient de la reprise de l’ancienne banque dénommée Groupama Banque.

Sur le marché de la banque en ligne, Fortuneo arrive deuxième avec 143 millions d’euros de produit net bancaire. Un chiffre solide, réalisé à partir des opérations bancaires de ses 670 000 clients. En tête du classement, c’est bien Boursorama qui affiche le PNB le plus élevé. Le chiffre de 161 millions d’euros est en forte croissance. De même, la banque en ligne recrute toujours plus de nouveaux clients. A ce jour, ils sont 1 300 000 à avoir un compte chez Boursorama.

Partager : Twitter

Facebook