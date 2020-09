Les 5 pays européens où on fait le plus la grève

Les grèves ne sont pas destinées à un seul pays ; bien au contraire.

Dans le monde, certains pays font plus la grève que d’autres. Et dans les faits, la France s’affiche comme la référence en la matière.

La Norvège

La Norvège début ce classement des 5 pays européens où on fait le plus la grève, avec pas moins de 54 jours de travail perdus, entre 2007 et 2016. C’est notamment dans le milieu pétrolier que les Norvégiens se sont mobilisés. Sur le thème des salaires.

L’Espagne

Après la Norvège, c’est donc à l’Espagne de se mettre en lumière. Le pays connaît d’ailleurs une grève totalement inédite, ne concernant que les femmes. Ces dernières manifestent afin de défendre l’égalité salariale. Mais également pour dénoncer le harcèlement et la violence faite aux femmes.

La Belgique

Premier pays sur le podium, la Belgique. Régulièrement, c’est le service public Belge qui se met en grève, pour protester contre les réformes du gouvernement. 79 jours de travail ont été perdus, entre 2007 et 2016.

Le Danemark

Bien que surprenant pour certains, c’est bien le Danemark qui se place deuxième des pays européennes où l’on fait le plus la grève. Toujours entre 2007 et 2016, ce sont 118 jours de grève qu’il est possible de dénombrer. Ce sont souvent les fonctionnaires qui se dirigent vers la rue pour demander une augmentation des salaires et de meilleures retraites.

La France, première

Enfin, c’est bien la France qui est le pays où l’on retrouve le plus de grèves, chaque année. Certaines grèves sont d’ailleurs plus importantes que d’autres, comme celle des cheminots par exemple. Pour lutter contre la réforme de la SNCF, la grève va encore se poursuivre quelque temps.

