Rues commerçantes : les 5 plus chères du monde

Très recherchées et très chères, les rues commerçantes les plus en vogue du monde font sensation.

Il faut dire que beaucoup de visiteurs se pressent sur ces rues. Avec l’ambition de retrouver des boutiques, toutes plus luxueuses qu’à l’accoutumer.

Séoul et le Myeongdong

Direction Séoul pour débuter le classement des cinq rues commerçantes les plus chères du monde. Alors que les consommateurs asiatiques sont de plus en plus avertis, ils deviennent des connaisseurs de marques de luxe. Il faut compter 8 598 euros annuels au mètre carré.

Pitt Street Mall à Sidney

Quatrième rue commerçante la plus chère du monde, le Pitt Street Mall de Sidney accueille toujours les consommateurs les plus riches. Ici, le mètre carré se négocie à 9 422 euros sur l’année en location.

Ginza, Tokyo

En troisième position, c’est le quartier de Ginza, situé à Tokyo, qui se démarque. Avec son mélange d’architecture contemporaine et de boutiques haut de gamme, les loyers mensuels dépassent les 10 000 euros le mètre carré. En moyenne, les prix atteignent un total de 11 308 euros.

Causeway Bay de Hong-Kong

La Causeway Bay de Hong-Kong parvient à se maintenir, comme l’an passé, à la seconde place des rues commerçantes les plus chères du monde. Le loyer a connu un recul de plus de 4 %, pour s’afficher désormais à 25 673 euros le mètre carré. Cela s’explique par la baisse du nombre de visiteurs de la Chine Continentale.

La 5th Avenue de New-York

Sans surprise, la 5ème Avenue à New-York s’affiche une nouvelle fois comme la rue commerçante la plus chère du monde. Les enseignes les plus reconnues n’hésitent pas à dépenser pour avoir une place ici. Le coût de l’opération ? 28 262 euros au mètre carré !

