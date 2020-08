La Chine risque-t-elle de tout perdre dans sa guerre commerciale contre les Etats-Unis ?

Sur le papier, Donald Trump a ouvert plusieurs fronts dans cette guerre commerciale, mais la Chine fait partie des principaux ennemis.

Bien que de nombreux pays Européens pourraient perdre beaucoup avec cette guerre commerciale, c’est bien la Chine qui est particulièrement visée. Dans les faits, le pays pourrait d’ailleurs perdre très gros, notamment en cas d’escalade du conflit.

Dans cette guerre commerciale sur un plan mondial, la Chine apparaît comme le principal ennemi, et pour cause. Washington a réalisé qu’au cours des prochaines décennies, la Chine allait inexorablement poursuivre sa montée en puissance. Et ce en gagnant progressivement des parts de marché tout en imposant son leadership sur le plan technologique.

Tout cela d’après les dires de Georg Schuh, qui est le directeur des investissement en zone Europe, Moyen-Orient et Afrique chez DWS. La filiale de gestion d’actifs de la Deutsche Bank.

Le soutien technologique

Dès lors, et dans le cadre du bras de fer commercial sino-américain, Washington se permet quelques demandes. En effet, Washington a notamment demandé à Pékin de cesser tout soutien au secteur technologique chinois. Dans les faits, les États-Unis entendent bien conserver leur suprématie dans ce domaine en particulier. Tout comme l’explique l’expert Georg Schuh, avant de souligner qu’en cas d’escalades des tensions, le commerce sino-américain se contracterait fortement… Et la Chine, très exportatrice vers les États-Unis, produirait beaucoup moins.

Ce risque explique d’ailleurs parfaitement, ou tout du moins une bonne part, le plongeon de 16 % de l’indice Action Shanghai Composite. Et ce, depuis le 1er janvier déjà.

Pour comprendre la guerre commerciale Chine Etats-Unis

Cette émission de TV5 Monde et de la RTS permet de comprendre en vidéo tous les aspects de la guerre commerciale USA-Chine. Lorsque la Chine et les Etats-Unis se livrent une guerre commerciale, c’est toute la planète qui tousse. Un conflit commercial et géostratégique analysé par Cédric Dupont, professeur à l’IHEID de Genève.

Géopolitis est une émission de la Radio Télévision Suisse et de TV5 Monde. Chaque semaine, la rédaction de Géopolitis décode les affaires du monde, en s’entourant des meilleurs experts et observateurs des relations internationales.

