Les rues commerçantes les plus chères d’Europe

Ce sont très clairement les rues les plus recherchées et visitées, là où se trouvent grands nombres de magasins de grand luxe.

Comme chaque année maintenant, Cushman & Wakefield ; une société de conseil immobilier, établi le classement des rues les plus chères du monde. Et des plus prestigieuses.

Les premières rues d’Europe

Le classement débute à la dixième position, où il est possible d’y retrouver Vienne, en Autriche. Ici, le Kohlmarkt affiche des prix grimpant à 4 620 euros le mètre carré. En Suisse, les prix explosent déjà. Ainsi, la Bahnhofstrasse de Zurich propose le mètre carré à 8 310 euros.

Les Champs-Élysées de Paris

Après un bond dans le classement, c’est à Paris de se mettre en avant, avec les classiques Champs-Élysées. Au fil du temps, Paris a également perdu deux places dans ce classement, avec un mètre carré qui se négocie à hauteur de 13 255 euros. Toujours d’après Cushman & Wakefield, la demande en faveur des adresses prestigieuses de Paris aura résister à l’incertitude politique ayant précédé l’élection Présidentielle Française de mai 2017.

Milan et Londres

Devant Paris, la Via Montenapoleone, située à Milan, en Italie, a vu ses loyers progresser de plus de 12 %. Le mètre carré se négocie désormais à 13 500 euros, permettant à Milan de gagner deux places dans le classement. Enfin, la rue commerçante la plus chère d’Europe se situe au Royaume-Uni, à Londres. La New Bond Street a vu ses loyers augmenter de 37 %, afin d’atteindre les 16 200 euros le mètre carré. Cette progression souligne « la puissance de l’offre de commerces haut de gamme à Londres et la forte demande de surfaces commerciales de qualité supérieure dans le West End ».

