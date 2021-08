Tour d’horizon des meilleurs prêts étudiants du marché

Si des prêts étudiants sont proposés, cela n’est pas sans raison.

En effet, les prêts étudiants constituent une véritable source de revenus non-négligeables pour les banques. Et les dépenses sont nombreuses pour les étudiants.

Transport, logement, financement des études, autant de raisons de contracter un prêt étudiant. Et les taux d’intérêt proposés par les banques, mais aussi les montants du prêt qui s’étalent d’un à dix ans, sont variables. Ces derniers vont de 0,8 % à 3,40 %, et de 750 € à un maximum de 60 000 euros pour les étudiants des plus grandes universités. Bien sûr, le niveau des études est pris en compte lors du prêt. Ainsi, les étudiants des grandes écoles d’ingénierie ou de commerce, peuvent bénéficier d’un prêt de 1 000 euros à un taux zéro. Et à un taux de 0,8 % pour un prêt de 60 000 euros.

Quelques offres de prêts étudiants

En Yvelines, la Caisse d’Épargne propose un crédit à la consommation aux étudiants des grandes écoles de commerce. Ce dernier grimpe à 3 000 euros à taux zéro, et remboursable en 36 mensualités. Et cela n’est qu’un exemple parmi d’autres. Selon les chiffres du Ministère de l’Enseignement supérieur de 2016, les prêts étudiants s’élèvent à une moyenne de 8 300 euros sur une période de six années. Cette moyenne ne devrait qu’aller vers une augmentation. Notamment à cause de l’allongement et la hausse du prix des études d’une façon globale. Pour faciliter les demandes de prêts, il faut savoir que l’État a mis en place le prêt Bpifrance. Ce dernier assure l’obtention d’un prêt étudiant. En partenariat avec le Crédit Mutuel, la Société Générale ou encore le CIC, l’État se porte garant d’un montant maximal de 15 000 euros, sur une période de deux ans.

Partager : Twitter

Facebook