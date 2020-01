Quelle banque en ligne pour les étudiants ?

Les banques aiment les étudiants, et tout particulièrement ceux des grandes écoles qui rapportent de l’argent grâce aux prêts contractés.

Entre les primes de bienvenue, les tarifs avantageux et même les conseillers présents sur les campus, les banques font des efforts considérables pour attirer les étudiants. Des étudiants qui peuvent en profiter en faisant le bon choix.

Dans les faits, toutes les banques possèdent une offre pour les étudiants. Cette offre de base permet d’obtenir une carte bancaire pour un euro par mois. Parfois même un euro par an lors de la période des études. L’étudiant possède néanmoins une autre alternative aux banques classiques, les banques en ligne. Ces dernières offrent de nombreux avantages et se veulent finalement moins contraignantes.

Les banques en ligne ciblent les étudiants

Bien que les banques classiques se montrent très présentes sur les campus, les banques en ligne, quant à elles, peinent à suivre le mouvement. Bien qu’aucune offre spécifique n’est faite pour les étudiants, ces banques proposent des services peu chers ; voire même gratuits. Attention toutefois, puisque celles-ci demandent souvent des revenus mensuels minimum.

Ainsi, il est possible de noter 1 000 euros pour Boursorama Banque, 1 200 euros du côté d’ING Direct et Fortuneo, ou encore 1 600 euros pour BForBank. Toutefois, de nouvelles offres sont déployées sans conditions de revenus. L’étudiant peut alors se tourner vers Welcome ou Monabank. La carte classique est gratuite, mais des frais de gestion (1,5 / 2 euros) sont facturés chaque mois. Des offres low-cost sont à surveiller de près. C-zam de Carrefour Banque et Eko du Crédit Agricole.

Affichées respectivement à 17 et 24 euros par an, ces offres sont avantageuses pour les étudiants. Même si elles ne leur sont pas exclusivement destinées.

