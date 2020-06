Quel appartement peut-on s’acheter pour 1000€/mois ?

Grâce à un taux bien négocié et à un crédit sur vingt ans, il est possible d’acquérir un 100m², voire plus.

Un bien de 100m² ou plus dans des villes comme Saint-Étienne, Le Mans, Le Havre, Nîmes ou encore Angers est à porté pour 1000 € par mois. Grâce à un apport limité aux frais de mutation chez le notaire, des mensualités de 1 000 € par mois pendant vingt années permettent d’emprunter à hauteur de 200 000 euros à un taux moyen de 1,6 %.

Si les banques exigent un taux d’endettement à 33 % maximum, une mensualité de 1 000 € représente 3 000 euros net de salaire, ou 1 500 euros pour un couple. Avec cela en tête, il est donc possible de se pencher sur la recherche de son bien, notamment grâce au courtier meilleurtaux.com. Ce dernier dresse la liste des biens finançables dans les plus grandes villes, avec une mensualité de 1 000 €, sur un total de vingt ans. Les taux les plus bas réservés aux meilleurs profils d’emprunteurs se hissent à 1,12 %. En passant outre l’assurance, des mensualités de 1 000 € à un taux de 1,12 % sur vingt années offre la possibilité d’acquérir un 150 m² à Saint-Étienne, 120 m² au Mans, 110 m² au Havre, ou encore 100 m², aussi bien à Nîmes qu’à Angers.

Moins de 100 m2

Toujours pour 1 000 € par mois sur vingt ans, il est possible de trouver des biens d’environ 90 m² à Toulon, Reims et Dijon. 75 m² à Montpellier, Marseille, Toulouse et Rennes. L’ancien est aussi accessible à hauteur de 68 m², avec des 3 pièces du côté de Strasbourg, Lille et Nantes. Enfin, pour Paris, 1 000 € par mois ne permettra d’accéder qu’à une pièce, à hauteur de 23m² (plus de 9 000 € le m² à Paris).

