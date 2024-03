Voir l’émission Envoyé Spécial sur les confessions d’un DRH en vidéo et replay streaming sur France 2 et France TV

De nouveaux reportages de l’émission Envoyé Spécial, en vidéo sur France 2 à la TV > Ce soir, l’émission Envoyé Spécial permet aux téléspectateurs de découvrir de nouveaux reportages, totalement inédits. Vous pouvez voir l’émission Envoyé Spécial sur les confessions d’un DRH en vidéo sur France 2 à la TV, dès 21 heures ce jeudi 8 mars au soir.

Bien que le téléspectateur pourra découvrir d’autres reportages au cours de la soirée ; et toujours en fonction de l’actualité, c’est un reportage en particulier qui attirera l’attention, un reportage entièrement dédié à un directeur des ressources humaines aux pratiques douteuses, tout au long de sa carrière.

Didier Bille a été, pendant pas moins de 22 ans, un directeur des Ressources humaines pour diverses multinationales, aussi bien dans le secteur de l’industrie automobile ou des télécommunications. Pour la toute première fois, ce DRH dévoile les méthodes qu’il a employées pour licencier, parfois sans motifs, et mettre la pression à des salariés. Au cours de sa carrière, ce directeur des Ressources Humaines a licencié 1 000 personnes, et il raconte ce qu’il se passe dans les entreprises, un monde où le salarié est bien souvent broyé et mis à mal.

