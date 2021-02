L’émission économique Capital à voir en vidéo à la télévision sur la chaîne M6 > Ce soir, l’émission Capital se pencher sur les secrets des mariages, des bijoux et des fleurs, et entend bien découvrir ce qui se cache derrière ces marchés en or. Vous pouvez regarder l’émission Capital en vidéo à la télévision sur la chaîne M6, à partir de 21 heures ce dimanche 11 février.

Place à de nouveaux reportages de l’émission Capital, ce soir, qui veut lever le voile sur les secrets des mariages, bijoux et autres fleurs. Le premier sujet de la soirée aborde la guerre des roses entre les fleuristes et les supermarchés. La Saint-Valentin est l’une des meilleures journées pour les fleurs. Ici, l’occasion de faire une grande partie du chiffre d’affaires annuel est présente, aussi bien pour les fleuristes que les pour les supermarchés.

Regarder l’émission Capital sur les secrets des mariages, bijoux et fleurs sur M6 et 6Play en vidéo

Autre sujet abordé, les bijoux en or et les prix cassés. Grâce à des produits low cost, des marques comme Cleor, Maty, ou encore Le Manège à bijoux ont réussi à révolutionné le business. Enfin, et si le mariage clef en main était le nouveau bon plan ? Pour réussir à faire de cet évènement le plus beau jour qu’il soit, des couples font appel à un wedding planner. Capital va tenter de savoir si c’est une bonne chose.

Il est possible de regarder l’émission Capital sur les secrets des mariages, des bijoux et des fleurs sur M6 à la télévision, dès 21 heures ce dimanche. L’émission sera également à revoir sur 6Play en vidéo, sur Internet.

