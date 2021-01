Le reportage de Capital sur le train de vie de l’État à voir en vidéo sur M6 et en replay sur 6Play

Capital sur la chaîne M6 en vidéo et streaming > Pour ce nouveau numéro de l’émission Capital, la soirée propose aux téléspectateurs divers sujets sur le train de vie de l’État. La facture peut-elle enfin baisser ? Le reportage de Capital sur le train de vie de l’État est à voir en vidéo sur la chaîne M6, à partir de 21 heures ce dimanche 21 janvier 2018.

Dès l’entame de l’émission, Capital se penche sur l’Assemblée nationale, et de la fin, éventuelle, des privilèges. La mission des 577 députés est pourtant simple, représenter le peuple et légiférer. Pourtant, en 2016, le fonctionnement de cette institution indispensable à la République a coûté l’incroyable somme de 524 millions d’euros aux contribuables. Afin de tenter de faire baisser la facture, le gouvernement entend bien faire des économies.

S’en suit un reportage sur l’immobilier de l’État et ces 66 milliards d’euros qui se trouvent en péril. Le plus gros propriétaire foncier, en France, n’est autre que l’État. Retour en 2006, où une grande partie de son patrimoine a été mise en vente afin de faire rentrer des capitaux. Malheureusement, dix ans plus tard, de nombreux problèmes sont présents.

