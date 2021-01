Cash Investigation en vidéo à la télévision > Ce soir, et si le sommaire ne venait pas être modifié en fonction de l’actualité, l’émission Cash Investigation va se pencher sur le marché des produits laitiers, avec Lactalis et Sodiaal. L’émission Cash Investigation sur les produits laitiers et Lactalis est à voir en vidéo sur France 2, dès 21 heures ce 16 janvier 2018.

Comme à l’accoutumer, le sommaire de l’émission peut se voir modifier rapidement, si l’actualité venait à grandement changer. Si rien ne venait perturber l’actualité, l’émission Cash Investigation devrait se pencher sur le marché des produits laitiers. C’est fort de 4 000 références, que le marché des produits laitiers est évalué, en France, à 27 milliards d’euros par an. Paradoxe toutefois, puisque, alors que les profits des géants du lait n’ont jamais été aussi hauts, le nombre d’éleveurs Françaises en situation de crise n’a jamais été aussi important.

Comment voir Cash Investigation sur les produits laitiers et Lactalis en vidéo sur France 2 et France TV

En 2016, ce serait pas moins de 10 000 producteurs de lait qui auraient mis la clé sous la porte, tandis que bien d’autres se retrouvent criblés de dettes. Ce soir, l’équipe de Cash Investigation enquête sur le N°1 mondial du secteur, Lactalis, mais également sur la coopérative Française Sodiaal, qui se trouve être la maison mère de Yoplait, et de Candia.

Si vous cherchez à savoir comment voir Cash Investigation sur les produits laitiers et Lactalis en vidéo, sachez que la retransmission s’effectue sur France 2 à la télévision, à partir de 21 heures ce mardi. L’émission sera aussi à regarder en vidéo sur France TV.

Partager : Twitter

Facebook