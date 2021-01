L’émission Capital en vidéo à la télévision sur la chaîne M6 > Ce soir, place à une nouvelle émission de Capital, qui dédie sa soirée aux bons plans et autres nouvelles destinations. Il est possible de voir Capital sur les bons plans et les nouvelles destinations sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce 14 janvier 2018.

Dès le début de la soirée, l’émission Capital se dirige vers les Canaries, qui apparaît comme le paradis des loisirs pas chers. Afin d’attirer toujours plus les visiteurs, les nouveaux acteurs, dans le secteur touristique, proposent des packages comprenant de nombreuses activités, à des prix, au final, très abordables.

Direction ensuite Punta Cana, pour y retrouver le luxe en all inclusive. Cette station, située en République Dominicaine, propose des séjours tout compris, à des prix bien souvent imbattables. L’émission Capital vient alors enquêter sur ces différentes formules. Enfin, la soirée Capital sur M6 se termine avec un reportage sur les week-end au château, un rêve sans se ruiner. Dans l’hexagone, l’on retrouve de plus en plus de propriétaires de manoirs et autres châteaux, qui proposent des séjours touristiques entièrement destinés aux particuliers. De quoi s’évader le temps d’un week-end.

Sachez que vous pouvez voir l’émission Capital sur les bons plans et les nouvelles destinations à la télévision sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce dimanche 14 janvier. Une fois terminée, l’émission sera également visible sur Internet en replay, en vous rendant sur le site ou l’application 6Play.

