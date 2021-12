Capital sur les secrets du chocolat et des décorations de noël à regarder sur M6 et 6Play en vidéo

Le documentaire Capital sur le chocolat et les décorations de Noël en vidéo à la télévision sur M6 > Ce soir, l’émission Capital propose un documentaire inédit, se tournant clairement vers les fêtes de fin d’année. Ici, l’accent sera mis sur les secrets insoupçonnés du chocolat, mais également des décorations de Noël. Capital sur le chocolat et les décorations de Noël est à regarder sur M6, à partir de 21 heures ce dimanche 17 décembre.

Dès l’entame de l’émission Capital, le téléspectateur pourra alors se pencher sur le premier documentaire de la soirée ; le chocolat, il n’y en aura pas pour tout le monde. Sur un plan mondial, le marché de celui que l’on appelle l’or brun ne pèse pas moins de trois milliards d’euros ; par an. Ce marché est alors décrypté depuis les plantations du Pérou et de Côte d’Ivoire, tout en passant par les groupes industriels en Suisse et les marchés de Londres. Néanmoins, la crise est proche et le cacao pourrait bien redevenir une denrée rare.

Pour poursuivre l’émission, ce sont les boules et les guirlandes de Noël qui attirent les regards. Capital fait alors un focus sur le business des illuminations ; aussi bien guirlandes discount et LED haut de gamme, et des décorations, chez des particuliers et des collectivités.

Sachez que l’émission Capital sur les secrets du chocolat et des décorations de Noël est à regarder sur M6 à la télévision dès 21 heures ce 17 décembre. L’émission sera également à voir sur 6Play en vidéo, une fois la diffusion terminée.

