Voir L’émission Capital consacrée à la rentrée en vidéo sur M6 : Documentaire sur comment booster votre pouvoir d’achat sur 6Play

Capital sur la rentrée et le pouvoir d’achat à la TV sur M6 > Pour être en accord avec la période actuelle, l’émission Capital propose un sujet spécial rentrée. Au fil de la soirée, l’on retrouve alors un documentaire sur le pouvoir d’achat. Vous pouvez voir l’émission Capital consacrée à la rentrée en vidéo sur M6, à partir de 21 heures.

Coup de tonnerre auquel nous pouvions nous attendre, pas moins de 80 % des Français jugent que leur pouvoir d’achat a baissé au cours des dernières années. En moyenne, il manquerait alors 464 euros à ces familles pour vivre confortablement. Au cours de la soirée, l’émission Capital décortique les principaux postes de dépense des familles et identifie les quelques sources d’économies possibles, grâce à l’expertise d’un coach en budget familial. Dès lors, le sommaire est lancé et le premier reportage est consacré à la vérité sur les ventes privées. Ici, certaines boutiques d’habillement offrent jusqu’à 70 % de réduction ; mais d’où proviennent ces marchandises, et quelles sont les méthodes des commerçants pour afficher des tarifs aussi bas ?

Voir L'émission Capital consacrée à la rentrée en vidéo sur M6 : Documentaire sur comment booster votre pouvoir d'achat

Suite à cela, c’est le sujet le complément de salaire, la solution entre voisins, qui se dévoile. Entre jardinage, travaux à domicile ou encore garde d’enfants, de nouvelles plateformes proposent de mettre en relation des particuliers. Mais le service est-il à la hauteur ? Et que faire en cas de problèmes ? Enfin, dernier sujet de ce Capital consacré à la rentrée, la voiture. Lorsque l’on fait l’acquisition d’une voiture neuve, il faut prévoir un sacré budget et garder à l’esprit que cette dernière perdra, aussitôt, 25 % de sa valeur. Pourquoi, alors, ne pas se tourner vers la location ? Les constructeurs débordent d’idées afin de proposer des formules très alléchantes pour les clients.

Il est possible de voir l'émission Capital consacrée à la rentrée en vidéo sur M6, dès 21 heures.

