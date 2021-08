Le documentaire économique Capital sur M6 à la TV > Ce soir, la chaîne M6 livre un nouveau documentaire inédit de Capital, un documentaire qui parvient à se fondre de la plus belle des manières dans la période estivale. Au programme, les apéros, les fruits et les glaces, dans une enquête sur les saveurs de l’été. Vous pouvez regarder Capital en vidéo sur M6, à partir de 21 heures.

Autant le dire, lors de la saison estivale, notre alimentation change également. Ce soir, de l’entrée jusqu’au dessert, l’émission Capital dévoile les secrets des plats de l’été, et commence, bien évidemment, par l’apéritif. Lors de l’apéro, ce sont les nombreuses graines qui remportent les suffrages des consommateurs, très loin devant les biscuits et autres chips. Toutefois, la cacahuète, autrefois très appréciée, est désormais menacée par une noix de cajou, qui présenterait l’avantage d’être bonne pour la santé. Fait regrettable concernant cette noix, elle fait bien souvent le tour du monde avant d’être présentée dans les nombreux commerces ; conséquence directe d’un prix très élevé.

Capital sur les apéros, les fruits et les glaces en vidéo sur M6 : Voir l’enquête sur les saveurs de l’été en replay sur 6Play

Dans les boissons, ce sont les jus de fruits qui se distinguent et 25 % des Français en consomment au moins un verre par jour. L’extracteur de jus fait alors fureur de nos jours ; mais quelles sont les marques qui se bousculent pour nous vendre ces machines ? Enfin, et même si la glace remporte un succès certain, difficile de passer outre les fruits, et plus particulièrement les mirabelles. Dynamisant l’économie de toute une région ; la Lorraine, cette mirabelle qui représente un marché de 15 millions d’euros par an, attise bien des convoitises.

Sachez que Capital sur les apéros, les fruits et les glaces est à regarder en vidéo sur M6, dès 21 heures. Vous pouvez également voir l’enquête sur les saveurs de l’été en replay sur 6Play, dès que vous le souhaitez.

