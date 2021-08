Le documentaire Capital sur la chaîne M6 > Ce soir, nouvelle émission économique sur la chaîne M6, puisque l’on retrouve un documentaire de Capital, spécialement consacré à l’été et à la plage. Vous pouvez regarder Capital sur M6, à partir de 21 heures à la télévision.

Pour beaucoup, l’été rime immanquablement avec plage. Cette nouvelle année, ce ne sont pas moins de 35 millions de touristes ; Français et étrangers, qui sont attendus sur les nombreuses côtes de l’hexagone. Pour les Municipalités, commerçants et plagistes, le tourisme balnéaire représente une incroyable manne financière. Direction Juan-Les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, où la commune voit, chaque année, le nombre de ses habitants doubler. Ici, la population d’élève alors à 150 000 personnes, et les retombés économiques sont élevés, avec 35 millions d’euros de chiffre d’affaires attendus, et une création de 3 800 emplois.

Regarder Capital en vidéo sur M6 : Bienvenue à la plage sur 6Play en replay

Dans les faits, les plagistes rentabilisent le moindre mètre carré et invitent les clients à consommer sans cesse. Les créateurs de maillots de bain, quant à eux, renouvellent sans cesse leur stock pour inciter à l’achat au plus haut prix. Pourtant, c’est dans le divertissement que se trouve la plus surprenante des activités. Il est alors question de parcourir la planète entière pour y découvrir le jouet qui fera fureur auprès des enfants.

Sachez que vous pouvez regarder Capital en vidéo sur M6 dès 21 heures. Le documentaire sur Bienvenue à la plage sera également disponible sur 6Play en replay, sur Internet.

