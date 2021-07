Comment voir Capital sur M6 à la TV > Ce soir, l’émission Capital conserve son aspect de vacances estivales, et propose aux téléspectateurs de découvrir l’incroyable business autour des croisières et des paquebots géants. Vous pouvez voir Capital sur M6 à la télévision, à partir de 21 heures ce 16 juillet.

Que l’on soit dans la mer des Caraïbes à la Méditerranée, en passant par Marseille ou Miami, l’on ne peut que constater que les croisières connaissent un réel succès. Passer ses vacances à bord d’un paquebot géant ; naviguant la nuit et restant à quai le jour pour permettre aux vacanciers de profiter des escales, n’est plus ringard et en France, en cinq années, le marché des croisières a bondi de 31 %. Une telle situation s’explique notamment par les offres des croisiéristes qui ne cessent de multiplier les bons plans pour tenter de remplir leurs immenses navires ; pour 250 euros, tout inclus, l’on peut y embarquer, parfois pour plusieurs jours.

Capital sur M6 : Regarder le documentaire sur les croisières et les paquebots géants en replay sur 6Play

Mais quels sont les secrets des compagnies pour nous vendre de plus en plus de séjours sur leurs hôtels flottants ? Comment rentabilisent-elles ces géants qui sont toujours plus luxueux et qui coûtent pas moins d’un milliard d’euros l’unité ? Dans les ports où ils accostent, quels sont les commerçants qui parviennent à tirer profit de ces passagers pressés de faire du shopping ? Pour ce numéro de Capital, les équipes ont eu accès aux coulisses d’un ténor de la matière, le géant MSC, une entreprise dirigée par la même famille depuis trois générations.

Capital sur M6 est à voir à partir de 21 heures. Vous pouvez également regarder le documentaire sur les croisières et les paquebots géants en replay sur 6Play sur Internet, une fois la diffusion terminée.

