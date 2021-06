Documentaire sur France 2 et magazine L’Angle éco > Ce soir, la chaîne France lance un nouveau numéro du magazine économique L’Angle éco. Au fil de la soirée, l’émission revient alors sur de nombreux et différents sujets, qui amènent souvent à se poser des questions sur cet argent qui nous gouverne. L’Angle éco est à voir sur France 2, à partir de 21 heures.

L’argent ; c’est le socle de notre économie, mais pourtant se montre également être un poison nous poussant à nous endetter, et parfois même à corrompre. Mais alors, faut-il mieux le contrôler ? Ou faut-il carrément le supprimer ? Ce soir, au cours de l’émission L’Angle éco sur France 2, l’on abordera différents sujets, tous percutants. La soirée débute alors avec Les Français et l’argent, avant de se pencher sur les abeilles de Blanquefort ; une autre monnaie est possible ! En effet, dans le Lot-et-Garonne, et depuis 2010 maintenant, nous pouvons payer en abeilles, une monnaie locale tout à fait légale.

L’Angle éco sur France 2 : Documentaire sur cet argent qui nous gouverne

Suite à cela, Direction Paris pour un sujet sur la monnaie de Paris, argent et pouvoir, avant de s’attaquer à un autre sujet, consacré au coffre-fort. Dans les faits, un centre-fort est un endroit secret et très bien gardé, où des millions de pièces et billets sont triés, puis redistribués. Enfin, c’est en Suède que l’on terminera ce tour d’horizon, puisque petit à petit en Suède, l’argent commence à disparaître. En effet, seulement 2 % des transactions se font encore en argent.

Sachez que L’Angle éco est à voir sur France 2 dès 21 heures. Le documentaire sur cet argent qui nous gouverne est à revoir sur Internet, en replay.

Partager : Twitter

Facebook