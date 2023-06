Voir l’émission Maison à vendre sur M6 > Ce soir, la chaîne M6 laisse place à une nouvelle émission totalement inédite de Maison à vendre, où Stéphane Plaza va, comme à son habitude, partir à la rescousse de propriétaires ne parvenant pas à vendre leur bien immobilier ; souvent pour une question de décoration très personnelle.

Dès l’entame de l’émission, l’on fait la rencontre et la connaissance d’Anne, une retraitée active de 64 ans ; elle profite d’ailleurs de son temps libre pour aider une amie dans sa boutique d’Angers. Alors qu’elle habite une maison atypique en plein cœur de la ville avec ses deux enfants, elle désire trouver quelque chose de plus petit et moins couteux, tandis que les enfants aimeraient bien partir vivre seuls. Sa maison a pourtant bien du mal à trouver preneur, car, en plus de son agencement particulier, la décoration est à l’image de la famille, à savoir bohème, colorée et artistique.

Maison à vendre avec Stéphane Plaza à voir sur M6 et 6Play

S’en suit la rencontre de Karine, 30 ans, et Romain, 34 ans. Alors que leur petite fille de 9 ans a grandi dans un appartement très grand avec vue sur la rivière à Thorigny-sur-Marne, il faut aller de l’avant. En effet, le couple s’est séparé il y a huit mois et Karine a laissé l’appartement à Romain en attendant la vente qui tarde à se faire. Désormais, les choses se compliquent financièrement et il est impératif de vendre au plus vite.

L’émission Maison à vendre avec Stéphane Plaza est à voir sur M6 dès 21 heures, mais également sur 6Play sur Internet, un peu plus tard dans la soirée.

J’aime ça : J’aime chargement…