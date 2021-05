Quel prix pour un jardin de rêve : Replay vidéo de Capital M6, le documentaire sur barbecue, piscine et palmier

Capital sur quel prix pour un jardin de rêve : Replay vidéo documentaire sur barbecue, piscine et palmier > Pour se rapprocher de la saison estivale, M6 propose un documentaire inédit de Capital, qui se tourne cette fois-ci vers barbecue, piscine et palmier ; quel prix pour un jardin de rêve.

Le documentaire Capital débute donc avec un zoom sur le barbecue Weber. Chaque année, ce sont près d’un million de barbecues qui sont vendus ; d’ailleurs, la marque Weber est souvent considérée comme la Rolls du genre.

Comment cette dernière s’organise pour résister face à une concurrence qui s’organise ?

Suite à cela, l’on retrouve un nouveau reportage sur la folie des palmiers. Désormais, il n’y a plus besoin d’habiter en plein soleil, puisque le palmier s’adapte partout et parvient même à résister au froid.

Mais comment réussir à se repérer parmi toutes les offres qui fleurissent ? Et quelles menaces viennent peser sur ce business en particulier ?

Capital sur quel prix pour un jardin de rêve est à voir sur M6 dès 21 heures. Le Replay vidéo du documentaire sur le barbecue, la piscine et le palmier sera ensuite à regarder sur Internet, sur 6Play.

La soirée Capital se poursuit en se penchant sur la piscine hors du sol, un rêve abordable. Si le rythme actuel des ventes venait à se poursuivre, la France compterait pas moins de deux millions de piscines privées d’ici à la fin de l’année. Ce rêve est notamment devenu accessible grâce aux piscines hors du sol.

Enfin, retour sur le mobilier de jardin. Ici, une table, deux chaises et un canapé, et voici votre terrasse transformée en salon extérieur. Toutefois, et parmi l’intégralité des modèles existants, seule une matière parvient à être tendance, bon marché et résistante, la résine tressée.

