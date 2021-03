Le documentaire de Capital sur l’argent public à regarder sur M6 : Un gaspillage sans fin en Vidéo Replay > Pour cette nouvelle émission de Capital, la chaîne M6 nous propose un documentaire plutôt intéressant, porté sur l’argent public et le gaspillage, jugé sans fin.

Pour son premier reportage de la soirée, le documentaire Capital se penche sur les fonctionnaires, et sur la chasse à l’abus.

En effet, et pour quiconque désire réduire les dépenses publiques, les fonctionnaires représentent une véritable cible de choix, avec, aux premiers rangs, les collectivités locales. Leurs effectifs ont bondi de 33 % en dix ans, et leur productivité fait débat.

Autre sujet abordé dans ce numéro inédit de Capital ; SNCF, quand le TER fait dérailler nos impôts. Entre retards systématiques et trains bondés, tout le monde vient se plaindre du train en France.

Pourtant, la facture des TER coûte d’avantage chaque année à la collectivité ; 4 milliards d’euros actuellement, soit le double d’il y a dix ans.

Sachez que le documentaire de Capital sur l’argent public est à regarder sur la chaîne M6 à partir de 21 heures. Le sujet un gaspillage sans fin est aussi disponible en Vidéo Replay sur Internet.

Dans les faits, de plus en plus de régions dénoncent cette inflation, et la SNCF, elle-même, a nommé un cost killer, afin de chercher à réduire les coûts. Enfin, le documentaire de Capital sur l’argent public se terminera avec l’écotaxe, un incroyable fiasco qui coûte encore très cher.

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes épingle le projet enterré de la taxation des poids lourds. Alors qu’il devait rapporter près de 900 millions d’euros par an à l’État, l’abandon de la taxe aura offert un milliard d’euros d’indemnisation à la société privée alors en charge du projet.

