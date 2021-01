Voir L’épopée des Gueules Noires, Documentaire de France 2 en Vidéo Replay France Télévisions

L’épopée des gueules noires, un documentaire sur France 2 et en vidéo sur France Télévisions > Habituée aux reportages et autres documentaires, la chaîne France 2 ne bouscule aucunement sa programmation et offre aux téléspectateurs, un nouveau documentaire inédit, consacré aux gueules noires.

Pendant deux longs siècles, les mineurs se sont rendus à plus de 1 000 mètres de profondeur, afin d’en extraire la houille (roche carbonée correspondant à du charbon), et fournir en énergie, toute la France.

Treize ans après la fermeture de la dernière mine de charbon exploitée à la Houve, en Moselle, France 2 se permet de faire un retour sur le destin de ces gueules noires, dont le travail ; et les sacrifices, ont permis au pays de devenir un géant industriel.

Bien qu’il soit, aujourd’hui, jugé trop peu rentable et très polluant, le charbon, au XIXe siècle, est un atout économique important et formidable, que ce soit pour l’essor des entreprises, mais également pour chauffer la population. À ce titre, ce sont des milliers et des milliers de mineurs qui sont réquisitionnés.

Bien qu’ils possèdent des avantages dans le coron (habitation ouvrière), comme le chauffage gratuit, par exemple, leurs conditions de travail sont plus que difficiles.

Nous pouvons encore ajouter à ces conditions de travail, des risques mortels auxquels ils étaient toujours confrontés ; éboulement, maladies pulmonaires provoquées par l’inhalation de particules de poussière de silice, …, et possédaient un salaire de misère.

Historiquement, les mineurs seront au cœur des avancées sociales, puisque ce sont eux qui bénéficieront, en premier et dès 1894, du régime vieillesse et de l’assurance-maladie, avant que ces derniers ne soient attribués à toute la classe ouvrière.

