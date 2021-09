Regarder Cash Investigation sur France 2 : Voir le documentaire sur la razzia du bois en vidéo > Pour sa nouvelle diffusion sur la chaîne France 2, le documentaire de Cash Investigation se pencher maintenant sur la razzia sur le bois, et sur les promesses en kit des géants du meuble.

Beau programme en perspective dans le documentaire Cash Investigation, puisque ce dernier vient mettre en lumière la razzia sur le bois, un matériau qui, chez vous, comme partout ailleurs, est partout.

Parquets, meubles, et même, cartons, papiers, tapisseries et vêtements, vous vous dites surement que le bois est chaleureux, écologique et bon pour la planète… La réalité peut être différente.

Entres exploitation illégale, sous-traitants douteux, labels verts pas si verts ou encore des plantations transformées en bombes incendiaires, le commerce du bois ; et sur le plan mondial, est un business sans foi, et surtout, sans loi. Cela reste, finalement, bien plus loin que toutes les promesses que l’on peut vous faire.

Dans le monde, le trafic de bois représente pas moins de 11 milliards de dollars chaque année, presque autant que le trafic de drogue, et 15 à 30 % du bois vendu sur la planète seraient d’origines illégales, notamment coupé en quantité sans permis, dans des zones où l’interdiction d’abattre des arbres est de rigueur.

Vous pouvez regarder Cash Investigation sur France 2 dès 20 heures 55, mais il est aussi possible de voir le documentaire sur la razzia du bois en vidéo, sur Internet.

Pour l’occasion, Cash Investigation a mené l’enquête sur IKEA, le numéro un mondial de l’ameublement. Dans le même temps, le téléspectateur pourra découvrir des révélations sur les labels, censés garantir une gestion des forêts, durable et responsable.

Que l’on se trouve en France ou en Indonésie, en Roumanie, comme en Suède, Cash Investigation va plonger au cœur des forêts, afin de voir si les autorisations sont bien présentes.

