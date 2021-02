Capital sur les achats à distance et la livraison à domicile à voir sur M6 : Replay vidéo documentaire > Grande tendance actuelle et très appréciée par les consommateurs, les achats à distance et la livraison ; rapide, à domicile, sont deux critères de choix, notamment pour gagner beaucoup de temps.

Faire ses courses du quotidien, acheter ses vêtements, ou s’équiper… Le tout, sans bouger de chez soi. Cela n’est plus réellement une tendance, mais un véritable mode de vie, qui aura été possible grâce à la révolution du commerce en ligne.

S’il est désormais possible d’acheter absolument tout sans quitter son canapé, en coulisses, le succès d’une telle opération repose une simple promesse ; nous livrer vite, et bien. Mais au final, qui paie le prix d’un tel service ?

La soirée Capital débute alors avec un premier reportage, sur La Redoute. Comme le disait le slogan ; On a tous une raison d’aimer La Redoute. Toutefois, cette marque se fera dépasser par les nouveaux ténors des achats en ligne. Après avoir connu une période sombre, La Redoute revient sur le devant de la scène depuis trois ans maintenant, et s’est réinventé pour plaire à nouveau.

Deux anciens salariés de La Redoute ont racheté la société pour un euro ; comment ont-ils réussi à redresser la barre, et à concurrencer Amazon et Ikea ? Jusque où va leur ambition va-t-elle les conduire ?

Capital sur les achats à distance et la livraison à domicile est à voir sur M6 à partir de 20 heures 55. Sachez que vous pouvez regarder le replay vidéo du documentaire sur Internet.

S’en suit la nouvelle lutte des marchands pour attirer les acheteurs, la livraison expresse. Tous les prétextes sont bons pour acheter, tant que la livraison parvient à suivre et soit là plus que rapidement. Dorénavant, la livraison est le nouvel argument de poids des sites marchands et ce sont des millions qui de colis qui parcourent la France chaque jour.

Mais jusque où les marchands sont prêts à aller pour livrer les consommateurs ? À des prix toujours plus bas et avec une livraison toujours plus rapide ? Dans le même temps, d’autres systèmes se développent peu à peu, comme la livraison par drones, ou même par robots.

