L’émission Capital à voir sur M6 : Documentaire sur la déco et BUT en vidéo replay > Pour ce nouveau reportage de l’émission Capital sur M6, l’on découvre une émission placée sous le signe de la déco, et qui va notamment se pencher sur l’enseigne BUT, qui fait un retour fracassant face à ses principaux concurrents.

Dès ses premiers instants, l’émission Capital se penche vers l’enseigne BUT, qui fait l’un des plus beaux come-back de toute la décennie. L’enseigne de meubles ; qui semblait alors démodée, revient fort avec un chiffre d’affaires en perpétuelle hausse ces dernières années. D’ailleurs, et pour marquer des points face à ses principaux concurrents que sont IKEA et Conforama, BUT a opté pour une stratégie radicalement différente.

Mais pourquoi cette enseigne a-t-elle perdu tant de terrain ? Et quelles sont ses recettes pour se démarquer et les limites de cette remontée ?

Dans le deuxième sujet abordé par l’émission Capital sur M6, l’on retrouve les matelas. Alors que les Français ne changent de matelas qu’une fois tous les 14 ans, le marché se porte plutôt bien, lui qui est même en croissance de 4 % par an.

Pour autant, les clients sont toujours aussi perdus au moment de choisir ; avec des prix allant de 130 à plus de 5 000 euros, ils ont bien du mal à s’y retrouver parmi les différentes options proposées.

Sachez que l’émission Capital est à voir sur M6 à partir de 20 heures 55 ce dimanche 13 novembre, mais que le documentaire sur la déco et BUT est aussi à regarder en vidéo replay sur le web, dès que vous le souhaitez.

Enfin, l’émission Capital termine sa soirée avec les meubles design. Entre Le Corbusier, Eames ou encore Jacobsen, ces designers à la réputation mondiale créent des meubles qui se vendent entre 1 000 et 7 000 euros, et, depuis plusieurs années maintenant, les Français se les arrachent pour décorer leur maison.

Cette tendance profite alors aux éditeurs, les seuls possédant le droit légal de reproduire le design de ces meubles. Toutefois, et face à l’explosion de ces ventes, un nouveau marché à vu le jour ; les contrefaçons de meubles design.

