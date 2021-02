Le documentaire Capital sur M6 : Le business des vacances sans limite à voir en vidéo > Alors que de nombreux secrets sont dévoilés dans les émissions comme Capital et Zone Interdite, les différents reportages parviennent toujours à surprendre et le business des vacances sans limite sera encore révélateur.

Entre les villas de luxe et les destinations de rêves, le business des vacances sans limite promet de découvrir de nouvelles faces cachées, que l’on pouvait ignorer jusque-là. Le premier reportage se penche alors sur les villas de luxe.

Dans les faits, le marché des villas de luxe connaît un succès certain et ce n’est pas sans raison. Alimenté par des propriétaires qui mettent leurs biens sur le marché pour financer des travaux et de l’entretien, ou par ceux qui désirent rentabiliser leur récente acquisition, le marché propose un choix conséquent et reste en constante évolution.

Très apprécié, ce marché des villas de luxe est un peu à l’image du Monténégro, le nouveau Saint-Tropez des Balkans. Imaginez seulement, des criques de rêve, un climat idéal et une fiscalité très faible, ce petit pays des Balkans s’est transformé en eldorado pour les milliardaires.

Le documentaire Capital sur M6 : Le business des vacances sans limite à voir en vidéo

Que dire ensuite des eaux de luxe ? L’eau la pure du monde est recherchée et un marché de niche se développe dans la consommation d’eau, celui des eaux de luxe.

Le documentaire Capital est à regarder sur M6 dès 20 heures 55, et le business des vacances sans limite est à voir en vidéo.

Ainsi, le téléspectateur prend la direction de Velleminfroy, en Haute-Saône, où un entrepreneur redonne vie à une source très chargée en minéraux.

Enfin, ce nouveau documentaire Capital se termine avec un reportage sur les compagnies aériennes et la guerre du luxe dans les nuages. Ici, les classes affaire et première sont particulièrement suivies et soignées par les différentes compagnies.

