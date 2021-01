Capital les dessous des plats de l’été : L’enquête en vidéo sur M6 > Alors que chaque saison à ses plats typiques, l’été est le temps parfait pour le thon, les brochettes ou encore les yaourts glacés ; ces plats préférés des Français pourraient-ils cacher des faits marquants ?

Dès l’entame de l’émission, Capital se penche sur les brochettes et enquête sur cet incontournable de l’été. Véritables stars de nos barbecues, ces brochettes de bœufs coûtent entre 15 et 35 euros, selon le lieu d’achat.

Mais existe-t-il une différence entre un achat dans un supermarché et une acquisition chez le boucher ? En règle générale, cette différence de prix s’explique par des méthodes de fabrication peu valorisantes pour les premiers prix.

S’en suit le thon en boite, et l’histoire de la marque Petit Navire. Fondée il y a plus de 80 ans maintenant, la conserverie de Bretagne Petit Navire est le leader indétrônable des ventes de poissons en boîte.

Alors qu’elle sent bon le 100 % made in France, l’entreprise est, depuis 2010, la propriété d’un groupe Thaïlandais et c’est aux Seychelles qu’elle a installé sa principale usine.

Capital sur les dessous des plats de l’été, l’enquête est à regarder en vidéo sur M6, à partir de 20 heures 55 ce dimanche 21 août 2016.

Apparu il y a cinq années en France, le yaourt glacé est très vite devenu l’ennemi numéro un des fabricants de glace. Élaboré simplement à partir de yaourt nature et de sucre, il revendique une faible teneur en matière grasse. Moins cher à fabriquer, il est surtout vendu plus cher et, dès lors, des enseignes ne cessent d’apparaître.

Enfin, c’est le Rosé qui est au centre des attentions. S’il est devenu l’incontournable de l’été, c’est principalement car il est abordable. Abordable premièrement, mais également car le Marketing s’en est emparé et qu’il ne compte pas encore le laisser tomber.

