Capital sur le tourisme gourmand à regarder sur M6 et sur Internet

Capital sur le tourisme gourmand à regarder sur M6 ce 24 juillet > Ce soir, l’émission Capital prend quelques destinations dans ses plans, l’occasion alors pour le téléspectateur, de vivre un tourisme, jugé bien plus que gourmand.

Au fil de l’année, l’été est particulièrement propice aux fameuses marches gourmandes ; de nos jours, ces marches ont la côte et sont à la mode. Les Food Tours ; concept Américain, remportent un véritable succès et font recette pour les organisateurs.

Des tartes au sucre et bières locales à Lille, jusqu’aux fromages, macarons et huîtres du côté de Paris, les Food Tours permettent aux touristes de visiter une ville tout en s’initiant aux spécialités gastronomiques locales.

Suite à ce premier reportage, le magazine Capital poursuit son chemin et se penche sur les produits des Abbayes et le business que cela engendre.

Capital sur le tourisme gourmand à regarder sur M6 ce 24 juillet

Regardez bien l’été, à l’occasion des marchés, il n’est pas rare de voir des moines ou des bonnes sœurs qui vendent les produits de leur abbaye. Entre miel, confiture, vins, et même crèmes de beauté, il y en a pour tous les goûts.

L’émission Capital sur le tourisme gourmand est à regarder à partir de 20 heures 55 sur la chaîne M6, ce dimanche 24 juillet 2016.

Enfin, Capital se tourne vers la pâtisserie, et sur la Tarte tropézienne plus précisément. Aujourd’hui, un coiffeur et ancien pilote de rallye est à la tête de l’entreprise produisant les tartes tropéziennes, qui s’exportent dans le monde entier.

En trente ans, l’homme aura monté 25 boutiques en France et aura réalisé 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Partager : Twitter

Facebook