La première conférence du Retail Mobile – RetMo – se tient à Lille, dédié aux professionnels et experts de la distribution et du ecommerce. Voici le programme de la conférence RetMo.

Pour participer à la première édition de RetMo, la conférence consacrée à la vente sur smartphones et appareils mobiles, rendez-vous à Lille le 5 octobre 2016. La participation à la conférence est gratuite pour les professionnels du secteur. Retailers, distributeurs, ecommerçants : tous peuvent participer sur invitation.

Le site web de la conférence RetMo permet de demander une invitation.

Programme détaillé de RetMo

Les conférences professionnelles au programme de RetMo incluent notamment :

– Optimisation du parcours client : faut-il une application ou un site mobile responsive, dans quels cas développer en interne ou externaliser ;

– Marketing mobile : comment trouver des clients en phase d’achat, les astuces pour convertir le trafic mobile, est-il possible de réduire le coût d’acquisition de clients et prospects sur smartphones ;

– Digitalisation des points de vente : comment intégrer une app et un réseau de magasins physiques, intégrer le mobile et les robots dans sa stratégie omnicanale, comment utiliser les notifications mobiles pour vendre plus en magasin ;

– Tunnel d’achat sur mobile : quelles techniques pour augmenter la conversion des visiteurs en acheteurs, les options pour gérer le paiement sans friction, le cross-selling, l’up-selling et les codes promos fonctionnent-ils en matière de retail mobile ;

– Relations clients : cibler les attentes des clients sur terminaux mobiles, les nouveaux comportements des mobinautes dans les magasins de chaînes de distribution, comment échanger avec des prospects et clients sur mobile.

RetMo, la conférence des professionnels du Retail Mobile

La métropole lilloise est un acteur incontournable en France et en Europe dans le domaine du commerce connecté et de la vente sur mobile. Nombreuses sont les sociétés implantées localement à Lille et dans sa région. La conférence RetMo devrait ainsi être l’occasion de participer à d’excellentes opportunités de networking professionnel, animées par la convivialité proverbiale des Hauts de France.

Le programme de la conférence s’articule autour de modules construits avec un seul objectif : aider les entreprises à mieux vendre sur mobile.

