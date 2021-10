Économie: la croissance est supérieure à celle anticipée

L’Insee a publié hier des chiffres qui sont très satisfaisants, la croissance en France serait de 0,3% au troisième trimestre contre 0,2% associé aux prévisions.

D’après les premiers chiffres publiés vendredi par l’Insee, la croissance serait la plus forte depuis le printemps 2013. Se situant à 0,3% au troisième semestre, elle serait supérieure aux attentes des analystes qui l’avaient fixé à environ 0,2%. En effet, les 25 économistes questionnés sur ce sujet par Reuters prévoyaient une croissance en moyenne de 0,2% pour cette période.

Cette croissance, mentionnée dans les résultats de l’Insee ce vendredi 14 novembre, résulte de la progression des dépenses des ménages et pour la majorité de celle des administrations publiques. Ainsi, ce résultat positif au troisième trimestre a été soutenu par la demande intérieure. L’Insee a souligné le fait que les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 0,2% et celle des administrations publiques ont fait un bon de 0,8%, notamment pour les médicaments et les services de santé.

Une bonne nouvelle après celle de la contraction produit intérieur brut deuxième trimestre. Les chiffres revus par l’Insee mentionnent une contraction de 0,1% alors qu’il a été déclaré en stagnation.

Le ministre des Finances, Michel Sapin, ne doit pas crier victoire car il a indiqué que « La priorité du gouvernement, c’est d’oeuvrer à plus de croissance et plus d’emploi, de manière durable, en France et en Europe. » Ainsi, la route demeure longue encore…

